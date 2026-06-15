وفد من قيادات حكومة دبي يستكشف في الدنمارك أفضل الممارسات في القطاعات الحيوية والمستقبلية

اطلع وفد من قيادات حكومة دبي، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك، على أبرز التجارب الرائدة وأفضل الممارسات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير العمل الحكومي، وتحفّز الابتكار، وتواكب التوجهات المستقبلية.

وشهد برنامج الوفد في العاصمة كوبنهاغن سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لجهات حكومية ومؤسسات وشركات عالمية رائدة، اطلع خلالها على النماذج المتقدمة في مجالات تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وقطاع التعليم ومهارات المستقبل، والابتكار والتخطيط الحضري والاقتصاد الإبداعي والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، كما ناقش مع مسؤولي تلك الجهات فرص تعزيز التعاون، واستكشاف المبادرات والممارسات المؤسسية المبتكرة التي تسهم في تطوير السياسات والخدمات الحكومية والارتقاء بجودة الحياة.

وضم الوفد ممثلين عن المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وغرف دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة تنمية المجتمع، ودبـــي الصحيــــة، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الجليلة، وبلدية دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ودبي القابضة، وفرجان دبي.

تعزيز جودة الحياة

وزار الوفد وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان وكبار السن في الدنمارك، واطلع على السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، وآليات تطوير الخدمات الموجهة للأفراد والأسر وكبار السن وفق نهج استباقي يركز على احتياجات المجتمع وتغيراته المستقبلية.

كما استعرض الجانبان النماذج المؤسسية المتبعة في صياغة وتنفيذ المبادرات الاجتماعية والإسكانية، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الخدمات اللوجستية

وزار الوفد مجموعة ميرسك الرائدة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد، حيث اطلع على أحدث التوجهات العالمية في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وناقش الجانبان التوجهات المستقبلية للقطاع اللوجستي، وأهمية تطوير منظومات متكاملة وأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويواكب رؤية دبي في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.

التخطيط الحضري

كما زار الوفد مركز العمارة الدنماركي، حيث تعرف على التجارب الرائدة في التخطيط الحضري المستدام، ودور التصميم والعمارة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الحضرية للمدن.

وتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التصميم الحضري والتخطيط المستدام وتطوير المساحات العامة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن أكثر ابتكاراً واستدامة، بما يدعم مستهدفات دبي في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل مدن العالم.

الاستدامة والاقتصاد الدائري

وفي إطار الاطلاع على التجارب الرائدة في الاستدامة، زار الوفد محطة أميغر باكه/ كوبنهيل لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تُعد نموذجاً عالمياً في تحويل النفايات إلى طاقة ضمن منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على التقنيات المستخدمة في إدارة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة، ودور المشروع في دعم مستهدفات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة الحضرية.

مهارات المستقبل

وفي قطاع التعليم، زار وفد قيادات حكومة دبي مدرسة بودينغه، واطلع على نموذجها التعليمي القائم على تمكين الطلبة وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في العملية التعليمية، إلى جانب التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعلم المستمر.

كما استعرض الجانبان ممارسات مبتكرة تسهم في تطوير البيئات التعليمية، وتأهيل الطلبة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ومتطلبات سوق العمل.

الصناعات الإبداعية

وشملت الزيارة أيضاً "كرييتف دنمارك" وهي منصة وطنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لترويج الصناعات الإبداعية الدنماركية عالمياً، حيث اطلع الوفد على تجربة الدنمارك في دعم القطاعات الثقافية والإبداعية وتطويرها باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتعزيز الهوية الوطنية.

واستعرض مسؤولو المنصة السياسات والمبادرات التي تسهم في تمكين المبدعين ورواد الأعمال والشركات العاملة في مجالات التصميم والإعلام والفنون والصناعات الثقافية، كما ناقش الجانبان فرص تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز مساهمة الصناعات الإبداعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شملت الزيارة مهرجان "ثلاثة أيام من التصميم" في الدنمارك، حيث اطلع الوفد على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التصميم والابتكار والصناعات الإبداعية، والدور المتنامي للتصميم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.

وتعرف الوفد على نماذج ومبادرات مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والاستدامة، إلى جانب استعراض التجارب التي تسهم في دعم المواهب والمصممين ورواد الأعمال في القطاعات الإبداعية.

الرعاية الصحية

وفي القطاع الصحي، زار الوفد "هيلث كير دنمارك"، وهي منظمة غير ربحية وبشراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص للترويج للخبرات والحلول الصحية الدنماركية عالمياً، حيث تعرف الوفد على التجربة الدنماركية في توظيف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات متعددة الأطراف لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها.

واطلع الوفد على نماذج التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في تطوير الحلول الصحية المتقدمة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية.

الابتكار الطبي

كما زار الوفد شركة نوفو نورديسك، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، حيث تعرف الوفد على أحدث الابتكارات والحلول العلاجية في مجالات الأمراض المزمنة، ولا سيما السكري والسمنة، إلى جانب الجهود البحثية التي تقودها الشركة لتطوير أدوية وتقنيات طبية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سلامة المرضى.

وسلط مسؤولو الشركة الضوء على منظومة البحث والتطوير التي تعتمدها "نوفو نورديسك"، وأهمية الشراكات بين المؤسسات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص في تسريع وتيرة الابتكار الطبي، كما بحث الجانبان التوجهات المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية، ودور الابتكار والعلوم المتقدمة في تطوير نماذج أكثر كفاءة واستدامة للرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمعات.

وتأتي زيارة وفد قيادات حكومة دبي إلى مدينة كوبنهاغن في إطار نهج إمارة دبي القائم على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة من النماذج المتقدمة عالمياً، وتعزيز التعاون مع المراكز الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى، حيث تتميز كوبنهاغن بتجارب رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والرفاه الاجتماعي والخدمات العامة الشاملة والثقافة والاقتصاد الإبداعي، إلى جانب المستويات المتقدمة في جودة التعليم العام والعالي والرعاية الصحية.