قرقاش: الإمارات عملت دبلوماسياً وبمصداقية لتجنب الحرب وخرجت أكثر قوة وصلابة وثقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، كما شدد البيان على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، مضيفاً أن دولة الإمارات خرجت من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أكد بيان وزارة الخارجية حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، كما شدد على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، ومواصلة المفاوضات نحو تحقيق نتائج مستدامة تحفظ أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وتخرج دولة الإمارات من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة، عملت دبلوماسياً وبمصداقية لتجنب الحرب، وحمت سيادتها بحزم وقدرة، ورسخت مكانتها كنموذج للتنمية والاستقرار والازدهار في المنطقة".