"طرق دبي" تعتمد تنفيذ 31 جسراً للمشاة حتى عام 2030

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الخطة الخمسية (2026 ـ 2030)، لتنفيذ جسور المشاة، وتشمل تنفيذ 31 جسراً ونفقاً للمشاة، موزّعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، جرى اختيارها بناء على دراسات فنية وميدانية دقيقة، رُوعِي فيها الكثافة السكانية، وتحقيق التكامل بين استعمالات الأراضي، ومناطق الجذب السياحي والاقتصادي، ومحطات النقل الجماعي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى سلامة المشاة، وتسهيل تنقّل مستخدمي الطريق من المشاة والدراجات الهوائية على الشوارع بصورة آمنة.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن توسُّع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير بيئة تنقّل آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، وتحويل دبي إلى مدينة صديقة للمشاة والدراجات الهوائية، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي، مشيراً إلى أن عدد جسور وأنفاق المشاة، ارتفع من 26 جسراً عام 2006، إلى 178 جسراً، في نهاية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 585%، ووفقاً للخطة ستنفّذ الهيئة 31 جسراً للمشاة حتى عام 2030، موزعة على عدد من المواقع الحيوية، أهمها شارع الشيخ زايد، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارع الاتحاد، وشارع عمر بن الخطاب.

وقال معاليه: "توفّر جسور المشاة القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلاً، شبكة مسارات متكاملة، تربط المناطق السكنية في إمارة دبي بمناطق الجذب الرئيسة، لتشجيع سكان الإمـارة على استخدام وسائل التنقّل الفردية المستدامة في رحلات الميل الأول والأخير، حيث ساهمت جسور وأنفاق المشاة في تعزيز السلامة المرورية، في خفض معدلات وفيات وحوادث المشاة، من 9.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2007، إلى 0.22 وفاة في عام 2025، وبنسبة انخفاض 98%، كما ساهمت في ارتفاع نسبة رضا السكان عن البنية التحتية للمشاة في إمارة دبي، إلى 88%، وزيادة عدد رحلات المشاة من 307 ملايين رحلة في 2023 إلى 326 مليون رحلة في 2025، بنسبة زيادة 6%، إضافة إلى زيادة عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024، إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة 23%".

جسور مُنجزة

أنجزت الهيئة مؤخراً تنفيذ ثلاثة جسور للمشاة والدراجات الهوائية، حيث جرى تنفيذ جسرين على شارعي الشيخ زايد والخيل، ليوفرا ربطاً استراتيجياً لمسارات المشاة والدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، في منطقتي الصفوح ودبي هيلز، مروراً بمناطق مدينة دبي للإنترنت، والبرشاء هايتس، والبرشاء 3، وينفرد جسرا المشاة والدراجات، بتصميمهما الهندسي الفريد، المستمد من البيئة المحيطة بالجسرين، حيث تُعبِّر الفكرة التصميمية للجسر، الذي يُعبُر شارع الشيخ زايد عن الترابط والاتصال من خلال استخدام خطوط متداخلة مع بعضها، ويوفّر الشكل التصميمي لهيكل الجسر المفتوح رؤية أفضل للمنطقة والأبراج المحيطة به، بينما يُعبِّر تصميم الجسر، الذي يعبُر شارع الخيل عن خطوط الضوء الناتجة عن أشعة الشمس، التي تعطي مساراً انسيابياً، يمنح المشاة والدراجين شعوراً بالسكون بعيداً عن ضوضاء الشارع، حيث رُوعي في التصميم الأخذ في الاعتبار بمسار الشمس لدمج إشعاعها مع التصميم، ويبلغ طول جسر المشاة والدراجات على شارع الشيخ زايد، 528 متراً، بينما يبلغ طول الجسر، الذي يعبُر شارع الخيل، 501 متراً، ويبلغ عرض كل جسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران للمشاة.

ويقع الجسر الثالث على شارع المنارة في منطقة القوز الإبداعية، ويوفّر انسيابية لحركة المشاة والدراجين في المنطقة ومناطق الجذب المحيطة، ورُوعي في تصميمه إضافة لمسات جمالية، تنسجم مع الهوية التصميمية والطابع الجمالي لمرافق ومكونات المنطقة، ويبلغ طول الجسر 45 متراً، وعرضه 5.5 أمتار، وارتفاعه 6 أمتار من الأسفلت، ويتضمن تنفيذ طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 210 أمتار لكل منحدر.

جسور قيد التنفيذ

تنفذ الهيئة حالياً ثلاثة جسور للمشاة، بينهما جسران يُعدّان من أكبر جسور المشاة والدراجات الهوائية، وتقوم الشركة المنفّذة بوضع اللمسات النهائية عليها، ويقع الجسر الأول على شارع الشيخ محمد بن زايد، عند تقاطعه مع شارع تونس - النهدة، ويربط بين منطقة محيصنة الأولى ومنطقة الطوار، ومنها إلى شاطئ الممزر، ويبلغ طوله 554 متراً، وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 12.5 متراً عن مستوى شارع الشيخ محمد بن زايد، بينما يقع الجسر الثاني على طريق دبي - العين، ويربط بين منطقة وادي الصفا الرابعة (ليوان)، ومنطقة ند حصة (واحة دبي للسيليكون)، ويبلغ طول الجسر 730 متراً وعرضه 5.6 أمتار، وارتفاعه 7.8 أمتار عن مستوى طريق دبي - العين، أما جسر المشاة الثالث، فيجري تنفيذه ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، ويقع على شارع الصكوك، ويتميز بتصميمه، الذي ينسجم مع النسيج العمراني في منطقة الأعمال المركزية في إمارة دبي، ويبلغ طول الجسر 44 متراً، وعرض 4.6 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار، ويشتمل الجسر على مصاعد كهربائية وسلالم وغرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، ويتوقع إنجاز الجسر في الربع الأول من عام 2027.

سلامة المشاة

تولي الهيئة السلامة المرورية للمشاة أولوية قصوى، باعتبارها أحد أهم عناصر منظومة النقل الآمن والمستدام في إمارة دبي، ويأتي تنفيذ جسور المشاة والدراجات في إطار استراتيجية السلامة المرورية في دبي، الرامية إلى الوصول إلى (صفر وفيات)، ووضع دبي في قائمة أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتتوسّع الهيئة في تنفيذ جسور المشاة وِفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بُعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، كما زُوّدت بعضها بمسارات ومواقف للدراجات الهوائية.