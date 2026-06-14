قرقاش: سنبقي دائماً دعاة سلام واستقرار مع تمسكنا الراسخ بالدفاع عن الوطن

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بتعامل قيادتنا الرشيدة، مع أزمة الحرب في إيران وتداعياتها، والتي جمعت بين الحكمة والثبات في المواقف، والمرونة عندما استوجبت المرحلة ذلك، مؤكداً أننا لم نكن دعاة حرب يومًا، وسنبقى دائمًا دعاة سلام واستقرار، مع تمسكنا الراسخ بالدفاع عن الوطن وصون سيادته ومصالحه.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ونحن نقترب من توقيع الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، بما يطوي صفحة الحرب ويفتح مسارًا سياسيًا نأمل أن يكون ناجحًا، لا يسعنا إلا أن نشيد بتعامل قيادتنا الرشيدة مع هذه الأزمة وتداعياتها. فقد جمعت بين الحكمة والثبات في المواقف، والمرونة عندما استوجبت المرحلة ذلك".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "لم نكن دعاة حرب يومًا، وسنبقى دائمًا دعاة سلام واستقرار، مع تمسكنا الراسخ بالدفاع عن الوطن وصون سيادته ومصالحه".