زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جيريرو بالمكسيك





ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم ولاية "جيريرو" جنوب غرب المكسيك.

وأعلن المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك (Cenapred) أن مركز الزلزال على بعد نحو 45 كيلومتراً شمال شرق مدينة "أكابولكو"، وعلى عمق بلغ حوالي 15 كيلومتراً وشعر به سكان مناطق واسعة من ولاية جيريرو، بالإضافة إلى أجزاء من ولايتي "ميتشواكان" و"أويواكس".

وأعلنت السلطات المكسيكية بدء عمليات تقييم ميدانية للوضع خاصة على المناطق الساحلية والجبلية التي قد تكون عرضة لمخاطر الانهيارات الأرضية غير أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.