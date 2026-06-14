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«كهرباء الشارقة» تنجز شبكات مياه جديدة بطول 37 كيلو متراً

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وام

الشارقة
خلال العمل في المشروع
وام
خلال العمل في المشروع

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنجاز مشروع جديد لتمديد شبكات المياه في منطقتي الزبير وحي الدبدبة، بإجمالي أطوال تصل إلى 37 كيلو متراً، وبتكلفة تتجاوز 25 مليون درهم.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه في الهيئة، أن هذا المشروع يأتي تماشياً مع الخطط الاستراتيجية الشاملة لرفع كفاءة توزيع المياه، ومواكبة التوسع العمراني والسكاني المستمر في المنطقتين، بما يمثل ركيزة أساسية ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ويضمن وصول مياه شرب نظيفة وآمنة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين على مدار الساعة في منطقتي الزبير وحي الدبدبة.