الشارقة تطلق التقويم الهجري لعام 1448 ورقياً وإلكترونياً

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بدء توزيع التقويم الهجري للإمارة لعام 1448هـ، في إصدار جديد يجمع بين جمال التصميم وجودة المضمون، تزامناً مع استقبال العام الهجري الجديد.

وجاء الإصدار الجديد بحلة فنية متميزة يتصدرها مسجد الشارقة، أحد أبرز المعالم الحضارية والدينية في الإمارة، في لوحة بصرية تعكس جمال العمارة الإسلامية ومكانة المسجد في حياة المجتمع، فيما يضم التقويم بين صفحاته محتوى إيمانياً وتثقيفياً متنوعاً يشتمل على الأحاديث النبوية، والوصايا الشرعية، والفوائد والمواعظ التي ترافق القارئ على مدار أيام العام.

وأوضحت الدائرة أنها استكملت المرحلة الأولى من توزيع التقويم الهجري لعام 1448هـ، والتي شملت جميع مساجد الإمارة إلى جانب الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، فيما بدأت المرحلة الثانية المخصصة للجمهور اعتباراً من اليوم السبت عبر عدد من منافذ التوزيع المعتمدة.

وتشمل منافذ التوزيع في مدينة الشارقة مقر الدائرة الرئيس بضاحية الرحمانية، ومكتب دسمان، وقسم المخازن بمسجد الملك فيصل، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

كما تتعاون الدائرة مع دائرة الضواحي والقرى في توزيع التقويم على الأهالي من خلال مجالس الضواحي في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، حيث يتم التوزيع يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الخامسة عصراً حتى التاسعة مساءً.

وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدماتها، وفرت الدائرة نسخة إلكترونية من التقويم الهجري لعام 1448هـ، يمكن تحميلها عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أو من خلال الرابط الإلكتروني https://sia.gov.ae/calenda