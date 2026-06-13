قرقاش: الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تدرك أن التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب ثلاثة مرتكزات تتمثل في الدبلوماسية الفاعلة، والروابط الاقتصادية المتينة، والردع القادر والموثوق، مضيفا أن الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في مرحلة جيواستراتيجية أكثر تعقيدًا، تدرك الإمارات أن التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب ثلاثة مرتكزات: الدبلوماسية الفاعلة، والروابط الاقتصادية المتينة، والردع القادر والموثوق".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك".