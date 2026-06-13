شرطة دبي والحرس الوطني يبحثان التعاون المشترك

عبدالله المري: شرطة دبي تضع تعزيز الجاهزية ضمن أولوياتها الاستراتيجية

صالح العامري: الحرس الوطني وشرطة دبي يعملان بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستويات الجاهزية والكفاءة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في الأمن والتميز المؤسسي.

وأعرب معالي الفريق عبد الله خليفة المري عن شكره وتقديره للحرس الوطني على جهوده الوطنية ودوره الحيوي في دعم الأمن والاستقرار، مؤكداً أن منظومة العمل في دولة الإمارات، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، تقوم على أسس راسخة من الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز الكفاءة والجاهزية ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أن شرطة دبي تضع تعزيز جاهزيتها العملياتية والمؤسسية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة والابتكار والكوادر البشرية المؤهلة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، أكد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم مع شرطة دبي، مشيراً إلى أن الجهتين تعملان بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمجتمع، وترسيخ منظومة الأمن والأمان في الدولة.

وأشاد سعادة قائد الحرس الوطني بالإنجازات النوعية التي حققتها شرطة دبي، مؤكداً أنها أصبحت نموذجاً عالمياً في التميز المؤسسي والابتكار واستشراف المستقبل، مُثمناً مستوى التعاون والتنسيق القائم في مختلف القطاعات، والدور الذي تقوم به في دعم وإسناد السلطات المحلية المدنية وتعزيز منظومة العمل الحكومي المتكامل، متمنياً لشرطة دبي دوام التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات.

مركز القيادة والسيطرة

واصطحب معالي الفريق المري، اللواء الركن صالح بن مجرن العامري، في جولة إلى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، حيث اطلع على منظومة العمل المتطورة في المركز، واستمع إلى شرح حول أحدث الخدمات والمبادرات التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة وترسيخ الأمن والأمان في الإمارة.

كما تعرف إلى أبرز التقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة في المركز.

وشاهد فيلماً تعريفياً استعرض مراحل تعامل شرطة دبي مع أحد البلاغات الأمنية، وما تتضمنه من إجراءات متكاملة تتم في إطار زمني قياسي يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التشغيلية.

كما شملت الجولة مختبر الابتكار في شرطة دبي، حيث اطلع قائد الحرس الوطني على أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توظفها شرطة دبي في تطوير العمل الأمني والشرطي.

واستمع إلى شرح حول المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها شرطة دبي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وتضمنت الزيارة جولة في إدارة أمن المتفجرات.

كما اطلع قائد الحرس الوطني كذلك على أبرز إنجازات إدارة المرونة في شرطة دبي.

وانتقل بعد ذلك إلى مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، حيث اطلع على أحدث الحلول الذكية المستخدمة في دعم العمليات الشرطية.

وفي ختام الزيارة، تبادل معالي الفريق عبد الله خليفة المري واللواء الركن صالح بن مجرن العامري الدروع التذكارية، تأكيداً على عمق العلاقات المؤسسية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.