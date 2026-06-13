طلاب يستعرضون حلولاً مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة

استعرض طلاب من جميع أنحاء دولة الإمارات ابتكاراتهم الملهمة خلال منافساتهم في نهائيات النسخة الأولى من مسابقة تحدي طلاب تكوين الغرير بقيادة وإشراف مؤسسة عبدالله الغرير، ومن خلال برنامج تكوين الغرير. وتنوعت المشاركات بين حلول بيئية مستوحاة من علوم الفضاء إلى أفكار متأصلة في التراث الإماراتي العريق.

واستقطب التحدي أكثر من 100 طلب مشاركة من فرق طلابية تمثّل مدارس في جميع أنحاء الدولة، وقد تأهل ستة عشر فريقاً إلى المرحلة النهائية، يمثّلون مدارس من جميع الإمارات السبع.

تمّ تصميم هذه المسابقة للطلاب من الصف السادس إلى الصف الثامن، وقد دعت المشاركين إلى تطوير حلول عملية ضمن محورين رئيسيين: المحور الأول بعنوان «تقنيات الفضاء من أجل مستقبل أكثر خضرة»، والمحور الثاني بعنوان «بناء مجتمعات مستدامة».

وحول أهمية هذا التحدي، قالت منى غندر، نائبة الرئيس الأول للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير: «يجسّد تحدي طلاب تكوين الغرير ما يُمكن تحقيقه عندما يُمنح الشباب فرصاً لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس».