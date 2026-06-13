تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاستدامة

كرّمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة الفائزين والمشاركين في الدورة الرابعة عشرة من جائزة الشارقة للاستدامة 2025 - 2026، خلال الحفل الختامي الذي نظمته الهيئة بحضور ممثلي المؤسسات الحكومية والأكاديمية والتعليمية وأعضاء لجان التحكيم والشركاء الاستراتيجيين.

شهدت الدورة الحالية مشاركة 186 مشروعاً من مختلف فئات الجائزة، بواقع 93 مشروعاً من المدارس و75 مشروعاً من الجامعات و18 مشروعاً من المؤسسات، فيما بلغ عدد الطلبة المشاركين 370 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وأكدت عائشة راشد ديماس، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن جائزة الشارقة للاستدامة تواصل منذ إطلاقها دورها في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز مختلف فئات المجتمع على تطوير حلول عملية للتحديات البيئية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة نموذجاً رائداً في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وقالت إن الجائزة تمثل منصة وطنية متكاملة لنشر الوعي البيئي وتمكين الأجيال القادمة من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية ذات أثر ملموس، مشيرة إلى أن المشاريع المشاركة هذا العام عكست مستوى متقدماً من الابتكار والبحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة قضايا الاستدامة.