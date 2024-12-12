مدينة إكسبو دبي تحقق إنجازاً جديداً بحصولها على تصنيف "مركز معتمد للتوحد"

أعلنت مدينة إكسبو دبي حصولها على تصنيف "مركز معتمد للتوحد" من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المُستمر (IBCCES)، ما يبرز التزام المدينة بإنشاء بيئة شاملة للجميع.

ومنحت المدينة تصنيف مركز معتمد للتوحد بعد إجراء عمليات تدريب ومراجعة مكثفة حيث ركز فريق التعامل مع الزوار في مدينة إكسبو - والذي يشمل الأمن والضيافة والنقل والوجهات - على أفضل السبل لدعم الزوار المصابين بالتوحد والذين يعانون من الاضطرابات الحسية ويحتاجون اهتماماً خاصاً.

يساهم هذا الإنجاز في التقدم السريع لتعزيز توفير سهولة الوصول في دبي بعد الإعلان في وقت سابق من هذا العام عن أن دبي في طريقها لتصبح أول وجهة معتمدة للتوحد في نصف الكرة الشرقي - وهي تسمية تُمنح للمجتمعات التي تقدم العديد من خيارات الإقامة والترفيه، فضلا عن الفِرق المدربة والمعتمدة.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة ورئيس الموارد البشرية في مدينة إكسبو دبي: "إن سهولة الوصول والشمول جزء لا يتجزأ من استراتيجية مدينة إكسبو دبي التي تركز على تقديم أفضل الخدمات للناس، وإن تأثيرنا الاجتماعي يحظى بنفس القدر من الأهمية ضمن اهتمامنا بالبيئة ودعم النمو الاقتصادي. ومنذ البداية اعتمدنا سهولة الوصول مكونا أساسياً في نسيج مجتمعنا، ما أدى إلى تأسيس ثقافة وبيئة شاملة للجميع - سواء للقاطنين والعاملين و الزوار و الموظفين".

وأضافت: "نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز والحصول على تصنيف مركز معتمد للتوحد. وهذا يوضح استعداد أعضاء فريقنا لضمان دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات المتنوعة بشكل كامل في مدينة إكسبو دبي، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع للاستمتاع بتجربة استثنائية."

وبدوره قال مايرون بينكومب، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المُستمر (IBCCES) "يعد تصنيف مدينة إكسبو دبي كمركز معتمد للتوحد علامة فارقة في رؤية دبي لتصبح واحدة من أفضل المدن من حيث إتاحة سهولة الوصول في العالم. وعبر إعطاء الأولوية للتدريب والشهادات والمبادرات الصديقة لمن يعانون من الاضطرابات الحسية، تظهر مدينة إكسبو ريادتها في تعزيز دمج ودعم الأفراد المصابين بالتوحد وأولئك الذين يعانون من الاضطرابات الحسية. وضمن الجهود المبذولة لجعل دبي أول وجهة معتمدة للتوحد في نصف الكرة الشرقي، ترسي مدينة إكسبو معيارًا عالميًا لسهولة الوصول والإدماج.

وقالت عائشة المنصوري، مديرة مركز أبوظبي للتوحد، التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: "نحن فخورون برؤية مدينة إكسبو دبي - الوجهة العالمية والمركز الحضري الرائد، والشريك القيم لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم - تصبح مركزًا معتمدًا للتوحد، وتمثل هذه الشهادة خطوة مهمة في ضمان أن الجميع، بغض النظر عن قدراتهم، لديهم فرصة متساوية للمشاركة والاستمتاع بتجربة سلسة في مدينة إكسبو وكل ما تقدمه."

إن الحصول على هذا التصنيف من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المُستمر (IBCCES) يمثل إضافة إلى الخدمات الحالية التي تقدمها مدينة إكسبو للزوار المصابين بالتوحد أو أولئك الذين يعانون من الاضطرابات الحسية، مثل تقديم شريط زهرة دوار الشمس (المعروفة أيضًا باسم "شريط الإعاقة المخفية") للأشخاص ذوي الهمم وذلك لتنبيه الموظفين والمتطوعين بأن المساعدة الإضافية أو الدخول الميسر قد يكون مطلوبًا، والترحيب بالكلاب الخدمية في مرافق المدينة ووجهاتها المميزة.

صُممت مدينة إكسبو دبي لتكون نموذجاً للحياة الحضرية المستدامة، وتجسد جميع مبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الرفاهية وجودة الحياة. وضمان تجربة إيجابية ومرحبة لجميع الزوار، من لحظة وصولهم وأثناء تنقلهم، وتجربة الوجهات المختلفة، بما في ذلك تيرا، وألف، والرؤية، ومتحف إكسبو 2020، والاستمتاع بخيارات تناول الطعام والإقامة في المدينة.

تمضي مدينة إكسبو قدما بإرث إكسبو 2020 دبي، الذي حصل على شهادة حدث يسهل الوصول إليه حسيًا من قبل ( Sensory Access ) بعد استيفائه للمعايير والمقاييس التي وضعها المجلس الدولي لسهولة الوصول الحسي، ليصبح أول إكسبو عالمي وأول حدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا يحصل على هذه الشهادة.

كان إكسبو 2020 دبي أيضًا أول حدث يحمل عضوية ( The Valuable 500) وهي مبادرة دولية تسعى إلى إبراز قيمة الأشخاص الذين يعانون من العجز، والعمل على احتواء ودمج أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى أولويات إدارات المؤسسات والشركات حول العالم.