محمد بن زايد يهنئ السعودية باستضافة مونديال 2034 والمغرب 2030

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والشعب المغربي بمناسبة فوز البلدين باستضافة مونديالي كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية وعام 2030 في المغرب بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، متمنياً سموه للبلدين الشقيقين التوفيق والنجاح.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بالإعلان الرسمي عن الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وأثق في أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان سوف تنظم بطولة استثنائية نفخر بها جميعاً وتقدم صورة طيبة عن العالم العربي. خالص تمنياتي للأشقاء في السعودية بالتوفيق والنجاح".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة ثانية: "كما أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وأثق في أن تنظيم هذا الحدث العالمي سيكون استثنائياً. تمنياتي للقائمين عليه بالتوفيق والنجاح".