لماذا احتفى إيلون ماسك بعلم الإمارات في أحدث تغريداته؟

احتفى إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بعلم الإمارات في إحدى أحدث تغريداته صباح اليوم، بعد أن سجلت ثروته رقماً قياسياً بلغ 400 مليار دولار.

جاء هذا الاحتفاء نتيجة للتواجد الرسمي الكبير للقيادة الإماراتية على منصة "إكس"، ما منحها ثقلاً كبيراً مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

في تغريدته، التي تضمنت ثلاثة أعلام للإمارات، شارك ماسك تغريدة للمؤثر الإماراتي حسن سجواني، الذي كتب: "كمواطن إماراتي فخور ببلادي، إذا كان رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة ينشران على منصة إكس أولاً أهم الأخبار والقصص الأكثر تفضيلاً، فلماذا أستخدم منصات أخرى؟ إكس يفوز! إنه الإعلام!".

تضمنت تغريدة سجواني لقطات شاشة من منشورات حسابات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضمنت لحظات مهمة على مستوى الإعلانات الرسمية للدولة أو مشاركة الشعب الإماراتي في الاحتفاء بمناسبات متعددة.

يذكر أن ثروة ماسك قفزت إلى مستوى قياسي جديد أمس، ليصبح أول شخص في العالم تصل صافي ثروته إلى 400 مليار دولار، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لعرض بيع أسهم داخلية في شركة الفضاء "سبيس إكس"، ما أدى إلى زيادة ثروته بنحو 50 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 439.2 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قفزت ثروة ماسك بأكثر من 66%، إذ كان ماسك يدعم ترامب ومن المتوقع أن تؤدي سياسات الأخير إلى مكاسب لأغنى رجل في العالم.