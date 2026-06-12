نهيان بن مبارك: «عهد ووعد» رسالة محبة وعرفان لرئيس الدولة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن مبادرة «عهد ووعد» أصبحت تظاهرة وطنية رائعة تتوحد فيها القلوب حول الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعبر عن الاعتزاز بدوره المحوري في بناء دولتنا العزيزة وحماية مكتسباتها وإعلاء صرحها الشامخ على أسس قوية ومتينة.

وقال معاليه إن «عهد ووعد» وما يتصل بها من تدوينات وإسهامات، وشعارات وفعاليات قد أظهرت أن المواطنين والمقيمين على حد سواء يريدون أن يتقدموا برسائل محبة وعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة وبكل ما يملكونه من قوة إخلاص، وأنهم جميعاً يريدون أن يقولوا لصاحب السمو، باعتزاز كبير وبصوت واحد، إن عهدنا لسموك موصول وولاءنا لك ثابت وعميق ووعدنا لك لا تحده حدود ولا تقف دونه قيود.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح ملتقى «عهد ووعد» الذي نظمته إمارة رأس الخيمة، أول من أمس، في مركز رأس الخيمة الثقافي، برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومشاركة كافة مؤسسات وفئات وأفراد المجتمع برأس الخيمة، تحت شعار «عهد بالوفاء ووعد بالولاء»، في إطار مشاركة مواطني رأس الخيمة والمقيمين بها في مبادرة «عهد ووعد»، حيث أعرب معاليه عن سعادته بالتواجد في إمارة رأس الخيمة التي تحظى بتراث ثري وحاضر مزدهر وإنجازات متوالية في كافة المجالات ومختلف الميادين.

وحضر الملتقى الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، والشيخ خالد بن سعود القاسمي، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، والقيادات المحلية والفكرية والاقتصادية والمجتمعية برأس الخيمة، إلى جانب قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بالإمارة للمشاركة في التوقيع.

وتضمّن البرنامج الرئيس للملتقى فيلماً وثائقياً حول تطور مبادرة عهد ووعد، ثم قراءة نص وثيقة «عهد ووعد» وبعدها ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك الكلمة الرئيسة، ثم شهد توقيع أكثر من 20 شخصية عامة تمثل كافة مكونات المجتمع في إمارة رأس الخيمة، كما شهد توقيع كافة المشاركين رقمياً عبر الهاتف، كما تضمن الملتقى كلمات ولقاءات وحوار حول المبادرة من المفكرين والمؤثرين والإعلاميين برأس الخيمة.

ورفع معاليه خالص التحية وفائق الاحترام إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مشيداً بما يحرص عليه سموه من دعم لتقدم الدولة في الحاضر والمستقبل، ومعرباً عن اعتزازه بما تشهده الإمارة في ظل قيادته الواثقة من تقدم ونماء وتفاؤل كبير بمستقبل زاهر ينتظرها، كما توجه معاليه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مثمناً رعايته الكريمة لهذا الملتقى الذي يجسد أسمى معاني الوحدة والاتحاد في دولة الإمارات، ويفتح المجال واسعاً أمام المواطنين والمقيمين في الإمارة للتعبير عن مشاعر الحب والولاء والاعتزاز لقائد الوطن.

وقال معاليه إن الرسائل التي يرسلها المجتمع إلى قائد الوطن تعكس اعتزازاً كبيراً بقيادته وسعادة بالغة بأن الجميع يتعلمون من سموه كل يوم أن الإرادة حياة، وأن الثقة بالنفس نجاح ونماء، وأن الاعتزاز بالوطن أمل وعمل وكفاح وإنجاز، وأن المحبة والوئام في المجتمع الإماراتي قيم مهمة وأفضال تعم الجميع.

علاقة متينة

وأكد المشاركون في التوقيع على وثيقة عهد ووعد عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، مؤكدين أن نص «عهد ووعد» يعكس جوهر الهوية الإماراتية وقيمها الراسخة، وأن ما ورد في الوثيقة ومستوى الإقبال على المشاركة بالتوقيع عليها يجسّد بوضوح العلاقة المتينة بين القائد وكافة أفراد المجتمع الإماراتي، ويؤكد أن الولاء والعمل من أجل الوطن هما أساس النهضة التي نعيشها، مشيدين بالمبادرة التي تعزز إدراك الجميع بأن الانتماء ليس شعوراً فقط، بل مسؤولية عملية لنقل القيم إلى الأجيال القادمة.