رئيس الدولة يمنح مارتن إيدلمان وسام الاتحاد

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم مارتن ل. إيدلمان الخبير القانوني والمستشار

الدولي "وسام الاتحاد".. تقديراً لدوره في تعزيز شراكات دولة الإمارات العربية المتحدة الإستراتيجية والعالمية ودعم رؤيتها للتنمية الاقتصادية.

وقلّد سموه إيدلمان الوسام مشيداً بإسهاماته القانونية والاستشارية خلال عقود من التعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة.

من جانبه شكر إيدلمان سموه.. معرباً عن اعتزازه بهذا الوسام مشيداً برؤية دولة الإمارات الاقتصادية الطموحة والتي تقوم على بناء شراكات إستراتيجية عالمية واستثمار مستدام خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا حتى أصبحت نموذجاً عالمياً ملهماً.

حضر مراسم تقليد الوسام.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.