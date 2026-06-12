جواهر القاسمي تعيّن شيخة السويدي مديراً لنادي السيدات



أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، قراراً إدارياً بتعيين شيخة السويدي مديراً لنادي سيدات الشارقة، إحدى مؤسسات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وذلك اعتباراً من 15 يونيو الجاري، في خطوة تعكس التزام إمارة الشارقة بمواصلة مسيرة التطوير المؤسسي.

وتتولى شيخة السويدي مسؤولية قيادة أعمال نادي سيدات الشارقة والإشراف على جوانبه التشغيلية والإدارية كافة، بما يضمن تحقيق أهدافه المؤسسية وتعزيز كفاءة خدماته وعملياته.

وتتمتع شيخة السويدي بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 12 عاماً في نادي سيدات الشارقة، اكتسبت خلالها خبرات متنوعة في مجالات العمليات والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

وقد بدأت مسيرتها المهنية في مركز كولاج عام 2014، قبل أن تتولى عدداً من المناصب الإدارية والقيادية التي أسهمت في صقل خبراتها وتعزيز دورها في دعم المسيرة التنموية للمؤسسة.

وتحمل شيخة السويدي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وتستكمل حالياً دراستها لنيل درجة الدكتوراه في التخصص ذاته.