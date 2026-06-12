فتح باب التسجيل في مبادرة «صيف الفجيرة»

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت مبادرة «صيف الفجيرة 2026»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية. وتهدف المبادرة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية، وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والمعارف عبر أنشطة متنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات.

وتحرص المبادرة على الجمع بين اكتساب المعرفة والترفيه وتعزيز الإبداع لدى المشاركين، في رحلة تفاعلية متنوعة وأنشطة رياضية وثقافية وفنية، تسهم في تطوير شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم.

وتقدم مبادرة «صيف الفجيرة»، تجربة استثنائية للمشاركين، تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ما يجعلها إحدى أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة.

وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة في تنظيم فعاليات المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة، وتواكب اهتمامات الجيل المستهدف.

ويواصل «صيف الفجيرة» ترسيخ مكانته مبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير.