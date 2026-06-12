«عجمان الرقمية»: 11 خطوة لتجنب الاختراقات الإلكترونية

حددت دائرة عجمان الرقمية 11 خطوة أساسية، تُشكل خط الدفاع الأول والدرع الحامية لكل مستخدم في العالم الافتراضي، وذلك ضمن دليلها التوعوي الشامل، الذي أصدرته تحت عنوان «دليلك إلى السلامة السيبرانية»، حيث تأتي هذه الخطوات لتقدم دليلاً عملياً وممارسات يومية للوقاية من الاختراقات الإلكترونية، ومنها التركيز على إنشاء عبارات مرور قوية، طويلة، وسهلة التذكر، عبر دمج الكلمات والأرقام والرموز التي ترتبط بالمستخدم شخصياً، لضمان صعوبة تخمينها، ويتبعها ضرورة تفعيل خاصية المصادقة الثنائية في كافة الحسابات والتطبيقات، لإضافة طبقة أمان تضمن إرسال رمز تحقق مؤقت للهاتف الشخصي بجانب كلمة المرور.

كما شدد الدليل على أهمية الالتزام بالتحديثات الدورية لأنظمة تشغيل الأجهزة والتطبيقات لسد الثغرات الأمنية المعروفة التي قد يستغلها المخترقون، توازياً مع مراجعة إعدادات الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي لتقييد انتشار البيانات، وتحديد من يمكنه رؤية المنشورات والمعلومات بدقة.

ودعا الدليل إلى توخي الحذر التام، والاحتراس من محاولات الصيد الاحتيالي، عبر تجنب التجاوب مع الرسائل أو الروابط المجهولة، التي تطلب بيانات شخصية أو أموالاً.

وحث المستخدمين على تبنّي ممارسات التسوق الآمن عبر الإنترنت، بحصر عمليات الشراء والتعامل المالي من خلال المواقع التي تستخدم بروتوكول الأمان، وتجنب الشبكات العامة، مع ضمان إجراء نسخ احتياطي دوري للملفات والصور المهمة على أقراص صلبة خارجية، أو سحابة إلكترونية، لحمايتها من التلف أو الفقدان.