القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطلق برنامج “قيادات 997” لإعداد قيادات مستقبلية في منظومة الدفاع المدني

برنامج نوعي لتأهيل ضباط الصف الثالث وفق أعلى المعايير العالمية

في خطوة استراتيجية تجسد رؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في بناء جيل من الكوادر الوطنية القادرة على استشراف المستقبل، أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي برنامج “قيادات 997”.

وتأتي هذه المبادرة، المنبثقة من استراتيجية الدفاع المدني للمواهب 997، لتؤكد مستهدفات القيادة العامة بأن يكون الدفاع المدني مرجعية وطنية وعالمية في تنمية المواهب وإعداد القيادات الشابة، فضلاً عن رفع كفاءة الموارد البشرية الحكومية من قيادات الصف الثالث، لمواكبة التطورات المتسارعة وتلبية التطلعات المستقبلية بطرق استباقية.

يستهدف البرنامج في دفعته الأولى 20 ضابطاً شاباً من الحاصلين على تقدير “امتياز” خلال السنوات الثلاث الماضية. وتمتد هذه الرحلة التطويرية على مدار سبعة أشهر، وتتوزع على مسارات متدرجة تبدأ ببناء الوعي الذاتي، و قيادة فرق العمل ، و الإدارة في البيئات المعقدة وتعزيز التفكير الاستراتيجي.

كما يتضمن البرنامج تكليف كل منتسب بإعداد مشروع تطويري مبتكر يخدم منظومة الدفاع المدني من خلال معالجة أحد التحديات القائمة في الميدان، على أن تُعرض هذه المشاريع في ختام البرنامج أمام القيادات العليا لاعتماد المبادرات القابلة للتطبيق الفوري.

يتميز برنامج “قيادات 997” ببيئة تفاعلية تعزز التواصل المستمر بين المنتسبين وقيادات الدفاع المدني على مدار الساعة لتبادل الخبرات، والتثقيف، ورفع الوعي بإدارة الأزمات.

وتعتمد المنهجية التطبيقية للبرنامج على محاكاة واقع العمل الميداني بنسبة 100%، عبر إخضاع المتدربين لسيناريوهات واقعية للتعامل مع التحديات والكوارث.

ولم يغفل البرنامج البعد الدولي؛ إذ يشتمل على مسار خارجي يتضمن زيارات ميدانية إلى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي العالمية خارج الدولة، بهدف تعزيز قدرات الضباط الشباب في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الذكية ضمن منظومة الامن و السلامة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي ، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن إطلاق برنامج “قيادات 997” يمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، ويتماشى تماماً مع توجهات الحكومة في بناء صفوف قيادية مستدامة.

و أضاف إن البرنامج ليس مجرد مبادرة تدريبية عابرة، بل هو منصة متكاملة لإعداد قادة يمتلكون الجاهزية الكاملة لاتخاذ القرارات المصيرية تحت الضغط، والقدرة على قيادة التغيير في عالم متسارع، بما يعزز ريادة دبي كنموذج عالمي في الأمن والسلامة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين.

وأشار المطروشي إلى أن الدفاع المدني يسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مؤشرات أداء طموحة، تشمل رفع المهارات القيادية لدى الموظفين، وزيادة نسبة المواهب الوطنية ذات الكفاءة العالية، بالإضافة إلى دعم وتمويل المشاريع المبتكرة التي يقودها الموظفون الموهوبون سنوياً.