الإمارات الأولى عالمياً في الثقة بالقطاع الصحي والذكاء الاصطناعي

كرس التقرير الخاص حول الثقة والصحة ضمن مؤشر "إيدلمان للثقة 2026"، المكانة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي، بعدما تصدرت قائمة الدول الأكثر ثقة في المجال الصحي بين 16 دولة شملها الاستطلاع، بما يجسد صلابة المنظومة الصحية ورسوخ الثقة المجتمعية في مصادر المعلومات والخدمات الصحية.

وأظهرت نتائج التقرير أن المشاركين من دولة الإمارات هم الأكثر ثقة في قدرتهم على الوصول إلى معلومات صحية موثوقة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتهم، فيما برزت الدولة بوصفها نموذجاً يجمع بين المستويات المرتفعة للثقة في قطاع الرعاية الصحية والتوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، في معادلة تعكس انسجام الابتكار مع الكفاءة الطبية.

وكشفت النتائج أن 70% من المشاركين في دولة الإمارات، أكدوا ثقتهم بقدرتهم على العثور على معلومات صحية موثوقة واتخاذ قرارات صحية مستنيرة، فيما أعرب 89% عن ثقتهم بطبيبهم لتقديم معلومات دقيقة وصادقة حول القضايا الصحية وسبل حماية الصحة العامة.

وأبدى 90% من المشاركين ثقتهم بالجهات الصحية المحلية والوطنية، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 69%، في دلالة تعكس رسوخ الثقة بالمؤسسات الصحية ودورها في صون الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة.

وفي سياق التحول الرقمي، أفاد 59% من المشاركين باستخدامهم الذكاء الاصطناعي لإدارة شؤونهم الصحية، وهو معدل يفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 35%، بما يؤكد تنامي الاعتماد على الحلول الذكية بوصفها رافداً داعماً للمنظومة الصحية.

وتشير نتائج التقرير إلى أن المستهلكين في دولة الإمارات ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي والخبرة الطبية باعتبارهما عنصرين متكاملين لا متنافسين، بما يقدم قراءة استشرافية لمستقبل الرعاية الصحية عالمياً، ويعكس نموذجاً يرتكز على تكامل الثقة المؤسسية والابتكار التقني في خدمة الإنسان.