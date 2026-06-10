إنجاز وقف في دبي لرعاية غير القادرين طبياً









دبي - البيان

أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مشروع «وقف تداوي الصحي» في منطقة السطوة، والذي يوجه ريعه لدعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتوفير الرعاية الصحية للحالات الإنسانية عبر منشآت مجموعة تداوي للرعاية الصحية.

وجرى تنفيذ المشروع ضمن شراكة بين مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، بهدف تعزيز مساهمة الوقف في دعم القطاع الصحي، وإيجاد مورد مستدام يسهم في تغطية نفقات علاج المرضى المحتاجين ومحدودي الدخل من مختلف الجنسيات.

ويتألف المشروع من مبنى وقفي خيري أقيم على مساحة 2515 قدماً مربعاً، ويضم ثلاثة طوابق سكنية ومحال تجارية، إضافة إلى مرافق خدمية متنوعة، فيما بلغت كلفة إنشائه نحو 4.5 ملايين درهم.

وتم بناء الوقف بمساهمات سخية من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، و«أوقاف دبي» ومؤسسة تراحم الخيرية وجمعية دار البر وعدد من أصحاب الأيادي البيضاء، في مبادرة تعكس دور المجتمع في دعم المشاريع الإنسانية والخيرية التي توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمبادرات الوقفية الصحية في الإمارة، ويعكس توجه المؤسسة نحو توسيع الأوقاف ذات الأثر الإنساني المستدام، بما يسهم في توفير العلاج والرعاية الصحية للحالات المتعسرة.

وأشار المطوع إلى أن الوقف يجسد مفهوم الشراكة المجتمعية في العمل الخيري، من خلال توظيف العوائد الوقفية لدعم المرضى المحتاجين، لافتاً إلى أن التعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية سيوفر للمستفيدين خدمات علاجية متخصصة وفق أفضل المعايير الطبية.

مبادرات مستدامة

وقال مروان إبراهيم حاجي آل ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: إن المشروع يأتي تجسيداً لالتزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على المساهمة في إطلاق مبادرات مستدامة تدعم علاج المرضى المعسرين وتخفف الأعباء المالية عنهم.

وأضاف أن الوقف سيسهم في توفير دعم متواصل للحالات المرضية الإنسانية، من خلال تخصيص عوائده لتغطية تكاليف العلاج والخدمات الطبية للمحتاجين، مؤكداً أن المجموعة تقدم الرعاية الصحية للمستفيدين من الوقف وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة الطبية.

وأوضح مروان إبراهيم حاجي آل ناصر أن مثل هذه المشاريع الوقفية تمثل نموذجاً رائداً للعمل الإنساني المستدام، وتعزز قيم التكافل والتراحم التي أرستها دولة الإمارات، عبر توفير خدمات صحية متكاملة للفئات غير القادرة على تحمل نفقات العلاج.

يذكر أن قيمة الأصول الوقفية الصحية المسجلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، بلغت 552 مليون درهم، موزعة على 36 أصلاً وقفياً، تشمل أوقافاً عقارية بقيمة 536 مليون درهم، وأوقافاً مالية بقيمة 16 مليون درهم، تخصص عوائدها لدعم المبادرات المجتمعية الصحية وعلاج المرضى غير القادرين، بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية في الدولة.