«زود» و«ألف للتعليم» تعززان الثقافة المالية لدى طلبة المدارس

أعلنت «زود»، المبادرة الوطنية للرفاهية والاستدامة المالية، عن شراكة مع «ألف للتعليم» لتقديم دروس رقمية في الثقافة المالية لطلبة المدارس في الدولة، بهدف تعزيز مهارات إدارة الأموال وترسيخ مفاهيم الوعي المالي لدى الأجيال الناشئة.

ووصل البرنامج الرقمي للتثقيف المالي منذ إطلاقه في الربع الأول من العام إلى 17,841 طالباً وطالبة في 111 مدرسة على مستوى الدولة.

ويُقدَّم البرنامج عبر منصة «ألف» لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن دروساً تفاعلية تغطي موضوعات إعداد الميزانية والادخار والإنفاق المسؤول والتخطيط المالي.

وقال مهنا المهيري، رئيس مجلس إدارة «زود»، إن الشراكة تسهم في دمج المهارات المالية الأساسية ضمن المسيرة التعليمية للطلبة وإعداد جيل أكثر وعياً في إدارة شؤونه المالية.

من جانبه، أكد جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»، أن التعاون مع «زود» يعزز توظيف التكنولوجيا التعليمية في تنمية الثقافة المالية لدى الطلبة وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.