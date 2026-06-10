جامعة الإمارات تعزز الابتكار الزراعي ببرنامج لأبحاث النخيل الطلابية

نظمت جامعة الإمارات، بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، معرض «أبحاث النخيل ومنتجاته» في منتزه الجامعة للعلوم والابتكار، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية بقطاع النخيل والتمور، وذلك ضمن احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وشهد المعرض إطلاق برنامج «أبحاث النخيل ومنتجاتها الطلابي»، الهادف إلى دعم البحوث والابتكارات الطلابية المرتبطة بالنخيل ومنتجاته، وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة وتحويل الموارد المحلية إلى تطبيقات ذات قيمة اقتصادية وبيئية.

ويتيح البرنامج تمويل ما يصل إلى 10 مشاريع بحثية سنوياً، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلبة البكالوريوس ضمن فرق بحثية تمتد أعمالها على مدى عشرة أشهر، بما يدعم إنتاج أبحاث وبراءات اختراع في هذا المجال.

واستعرضت الجامعة خلال المعرض مجموعة من المشاريع والابتكارات البحثية التي طوّرها أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وشملت تطبيقات في الزراعة الذكية والاستدامة والطاقة والاقتصاد الدائري، من بينها تقنيات للتلقيح الذكي للنخيل، وإعادة تدوير مخلفات النخيل، وتطوير مواد حيوية مستدامة، وحلول لمعالجة المياه والتقاط الكربون.

كما سلط المعرض الضوء على إنجازات الجامعة البحثية في مجال النخيل ومنتجاته، حيث نفذت منذ عام 2020 نحو 61 مشروعاً بحثياً، و25 مشروعاً لطلبة البكالوريوس، ونشرت 224 بحثاً علمياً مفهرساً، إضافة إلى الحصول على 20 براءة اختراع.

وشارك في المعرض عدد من الجهات الوطنية، من بينها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمركز الزراعي الوطني، وشركة الفوعة، حيث استعرضت مبادراتها وبرامجها الداعمة لتطوير قطاع النخيل والتمور والابتكار الزراعي في الدولة.