شرطة دبي تُطلق النسخة الـ17 من دورة «تأمين الفعاليات» لتعزيز الجاهزية الميدانية

افتتح العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، فعاليات النسخة الـ17 من دورة «تأمين الفعاليات»، التي نظمتها إدارة حماية الشخصيات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، بمشاركة واسعة من جهات شرطية وأمنية على مستوى الدولة.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام في روكسي سينما بمنطقة السيتي ووك، ويشارك فيها 120 موظفاً من 18 مؤسسة شرطية وأمنية ومختصة، إلى جانب موظفي شرطة دبي، ويقدمها خبراء متخصصون في مجال تأمين الفعاليات.

وأكد العقيد أحمد سالم المنصوري، مدير إدارة حماية الشخصيات، في كلمة الافتتاح، أن الدورة تأتي في إطار تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة العاملين في مجال تأمين الفعاليات، خصوصاً مع تنامي أهمية هذا القطاع، في ظل استضافة الدولة لكبريات الفعاليات العالمية وتحولها إلى وجهة رائدة في هذا المجال.

وبيّن أن الدورة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، تشمل نشر مفاهيم تأمين الفعاليات بين الشركاء، وتعزيز القدرة على التعامل مع المعوقات والإبلاغ عنها، إلى جانب توضيح أدوار الجهات المشاركة بما يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف الفرق.

وتتضمن أجندة الدورة محاضرات علمية وتدريباً عملياً على أفضل الممارسات الميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية، وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في مواقع الفعاليات.