شرطة دبي تختتم مشاركتها في مهرجان الألعاب والرياضات الرقمية وتكرم الفائزين

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدةً نجاحها في توظيف الألعاب الإلكترونية كمنصة مبتكرة لتعزيز الوعي المجتمعي، والوصول إلى فئة الشباب بأساليب تفاعلية تتماشى مع اهتماماتهم.

وجاءت مشاركة الشرطة ممثلة بالإدارة العامة للتدريب وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن جهودها لترسيخ الثقافة الأمنية والرقمية، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب التعريف بسبل الوقاية من الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، ومنصة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية e-Crime.

وشهد جناح الشرطة إقبالاً واسعاً من الزوار، حيث نُظمت بطولات إلكترونية وتحديات تنافسية، إضافة إلى فعاليات توعوية ركزت على حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمن الرقمي.

وأسفرت المنافسات عن تتويج عدد من الفائزين، حيث كرم الرائد عبد الرحمن محمد بن فهد، والملازم أول راشد منصور العور أصحاب المراكز الأولى في البطولات.

وفي بطولة «سوبر سماش برذرز» حقق أحمد الأشرفي المركز الأول، تلاه سعيد الدرويش ثم خميس سعد. وفي بطولة «EA FC 26» جاء معاذ أحمد مصطفى أولاً، يليه عبد الله محمد، ثم عبد الله أسامة الباشا.

وفي «كاونتر سترايك 2» فاز فريق «جست أولد» بالمركز الأول، تلاه فريق «آكس مينا». أما في «موبايل ليجندز: بانغ بانغ» فحل فريق «آكس مينا» أولاً، ثم «أونميتسو كاسيكاغي» ثانياً، و«أونميتسو رازن» ثالثاً.