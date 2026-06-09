سلطان الجابر يعلن نجاح مبادرة "مصنعين" في تجاوز مستهدفاتها

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه منذ إطلاق مبادرة "مصنعين" في عام 2023، وضعنا هدفًا طموحًا بتوفير أكثر من 5,000 فرصة عمل وتدريب للمواطنين الإماراتيين بحلول عام 2027.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "بفضل رؤية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة، يسعدني الإعلان عن تحقيق هذا الهدف وتجاوزه قبل الموعد المحدد، مع توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل بفضل دعم والتزام شركائنا الصناعيين، منها أكثر من 1000 فرصة تحققت خلال منصة "اصنع في الإمارات 2026".

وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر "هذا الإنجاز يقدم رسالة واضحة بأن الاستثمار في الكفاءات الإماراتية يحقق نتائج ملموسة، وأن كوادرنا الوطنية هي أهم أصولنا، ويعد تمكينهم ركيزة أساسية لبناء قاعدة صناعية صلبة، وتعزيز تنافسية الدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام".