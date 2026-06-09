دولة الإمارات تشارك في مناقشة بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة

شاركت دولة الإمارات اليوم في مناقشة رفيعة المستوى بشأن منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية وغيرها من الجرائم التي تؤثر على البيئة.

ومن خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ التي أطلقتها وزارة الداخلية الإماراتية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تواصل دولة الإمارات دعم العمليات المشتركة، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات المبتكرة لمكافحة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والموارد الطبيعية حول العالم.

وأكدت دولة الإمارات على أن الجرائم البيئية تمثل تهديداً عابراً للحدود يقوض التنوع البيولوجي، ويسهم في تسريع وتيرة التغير المناخي، ويغذي الجريمة المنظمة والفساد، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف جهود إنفاذ القانون.