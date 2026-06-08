الإمارات:وزارة الخارجية تدعو المتعاملين لاستخدام إصدار 2.0 من النظام الإلكتروني eDAS





تدعو وزارة الخارجية متعاملي النظام الإلكتروني "eDAS" لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ الانتقال إلى استخدام "eDAS 2.0" اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026.

ويأتي إيقاف الإصدار الأول "eDAS 1.0" من النظام الإلكتروني لتصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ، والعمل حصرًا بنسخة "eDAS 2.0" في إطار حرص وزارة الخارجية على تحسين تجربة المتعاملين وتطوير منظومتها الرقمية الداعمة لتحقيق التحول الرقمي الذكي، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد، وتقليل عدد الحقول المطلوبة والخطوات للحصول على الخدمة.