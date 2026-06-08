حمدان بن محمد يزور مركز دبي المالي العالمي ويطلع على أولوياته الاستراتيجية





زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مركز دبي المالي العالمي، واطّلع على أولوياته الاستراتيجية وتوجهاته المستقبلية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وخطته ليصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في عملياته، لخدمة أكثر من 8,800 شركة تتخذ من المركز مقراً لها.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «قمت اليوم بزيارة لمركز دبي المالي العالمي، واطّلعت على أولوياته الاستراتيجية وتوجهاته المستقبلية في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، وخطته ليصبح أول مركز مالي في العالم يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي في عملياته، لخدمة أكثر من 8,800 شركة تتخذ من المركز مقراً لها».

وأضاف سموه:" كما استعرضنا خلال اللقاء مع فريق العمل مستجدات مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت"، الذي يمثل محطة جديدة في مسيرة المركز نحو تعزيز مكانته العالمية وترسيخ مكانة دبي ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 ... نجدد ثقتنا بفريق المركز، ورسالتي لهم بمواصلة العمل لنقدم من دبي نموذجاً رائداً يُعيد تعريف مستقبل المال والأعمال عالمياً، ويجعل من الابتكار والتكنولوجيا محركاً للنمو والفرص»