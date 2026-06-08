"بيوند" تكشف عن «ذا ياردز» بقيمة 4 مليارات درهم في "سيتي أوف أرابيا"

أعلنت بيوند للتطوير العقاري اليوم عن مشروع «ذا ياردز»، الوجهة العمرانية المتكاملة الجديدة في «سيتي أوف أرابيا»، إحدى أبرز المناطق الحضرية سريعة النمو، إلى جانب الكشف عن «أرنشيا» كأول مجمع سكني ضمن المشروع. ويشكل «ذا ياردز» أول مخطط رئيسي متكامل للشركة في المناطق الداخلية من دبي، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة توسعها بعد مشاريعها في أبرز الوجهات البحرية بالإمارة، ويعكس ثقتها بالإمكانات المستقبلية لإحدى أكثر المناطق الواعدة في دبي.

ويمتد «ذا ياردز» على مساحة بناء إجمالية تبلغ 2.3 مليون قدم مربعة، ويضم 1,560 وحدة سكنية تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. ويستوحي المخطط الرئيسي للمشروع ملامحه من الطابع المتوسطي، حيث تتوزع الحدائق والعناصر الطبيعية على امتداد كيلومتر كامل، فيما خُصصت 70% من إجمالي مساحته للمساحات الطبيعية المفتوحة. ويستفيد المشروع من موقعه المميز في «سيتي أوف أرابيا»، الوجهة الحضرية الرائدة التي تشهد تطوراً متسارعاً في البنية التحتية وشبكة خطوط مترو دبي، بما يرسخ مكانتها كأحد أبرز محاور النمو المستقبلية للقطاع العقاري في دبي، ويوفر سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال والترفيه والوجهات الرئيسية في الإمارة.

وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: "يمثل «ذا ياردز» استثماراً بقيمة 4 مليارات درهم في واحدة من أكثر المناطق الواعدة للنمو في دبي، حيث تتكامل البنية التحتية المتطورة وشبكات النقل مع الطلب المتزايد على المشاريع السكنية النوعية، ما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار على المدى البعيد. ويعكس المشروع رؤية «بيوند» للنمو والتوسع عبر مختلف إمارات الدولة، من خلال تطوير وجهات سكنية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتصميم المبتكر وجودة الحياة، وتلبي تطلعات الأفراد والعائلات الباحثين عن تجارب سكنية استثنائية."

وأضاف تقي: "تستند جاذبية دبي الاستثمارية إلى مقومات راسخة تشمل النمو السكاني المستدام، والبنية التحتية المتقدمة، والحوكمة الفاعلة، والرؤية الواضحة للمستقبل. ومن هذا المنطلق، نواصل التركيز على المواقع التي تمتلك مقومات نمو قوية وقادرة على تحقيق قيمة طويلة الأمد. ويعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي."

وبالتزامن مع الإعلان عن مشروع «ذا ياردز» كشفت بيوند عن «أرنشيا» كأول مجمع سكني ضمن المخطط الرئيسي للمشروع، ويضم 272 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ منخفضة الارتفاع، تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. ويتوسط المجمع حديقة طبيعية مميزة بمساحة 4,200 متر مربع تشكل القلب النابض للحياة اليومية، إلى جانب 3,000 متر مربع من التراسات وأكثر من 2,000 متر مربع من المساحات المخصصة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي في الطابق الأرضي.

ويعكس المشروع نهجاً يضع الطبيعة وجودة الحياة في قلب التجربة السكنية، من خلال نموذج منخفض الارتفاع ينسجم مع البيئة المحيطة ويعزز الإحساس بالرحابة والارتباط بالمحيط الطبيعي، ويواكب الطلب المتنامي على أنماط السكن الراقية في المناطق الداخلية من دبي. ويوفر المشروع وصولاً مباشراً إلى مطار دبي الدولي خلال 25 دقيقة، وإلى مطار آل مكتوم الدولي خلال 38 دقيقة، ما يعزز من جاذبيته الاستراتيجية.

وقال رمزي رحال، المدير التنفيذي لشؤون التطوير لدى شركة بيوند للتطوير العقاري: "يمثل "أرنشيا" أول تجسيد لرؤية "ذا ياردز"، حيث يقدم نموذجاً سكنياً مستوحى من الطابع المتوسطي للعمارة ويضع الرفاهية وجودة الحياة والارتباط بالطبيعة في صميم التجربة اليومية. ويعكس نهجنا في تطوير وجهات سكنية تنسجم مع محيطها وتوفر تجربة معيشية أكثر توازناً وجودة ما يعزز من مكانتها وقيمتها الاستثمارية مع مرور الوقت."

وتشمل محفظة بيوند للتطوير العقاري مشاريع في نخلة جميرا وجزر دبي ومدينة دبي الملاحية، إضافة إلى رأس الخيمة. ويشكل «ذا ياردز» إضافة نوعية إلى مشاريع الشركة قيد التطوير في دبي، ويعكس استراتيجيتها الهادفة إلى التركيز على المواقع التي تمتلك مقومات قوية للنمو وقادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.