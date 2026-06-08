منصور بن زايد: نجاح سوق العمل في الإمارات يُقاس بقدرته على تمكين الإنسان

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن نجاح سوق العمل في الإمارات لا يقاس بالأرقام فقط بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في الإمارات، لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تجسد هذا النهج، وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل".