حمدان بن محمد: دبي مدينة تجمع العالم وتربط الاقتصادات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مركز دبي التجاري العالمي لعب على مدى 47 عاماً دوراً حيوياً في وضع دبي على الخارطة العالمية، كوجهة للأعمال واستضافة الفعاليات المتخصصة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه على منصة إكس: "على مدى 47 عاماً لعب مركز دبي التجاري العالمي دوراً حيوياً في وضع دبي على الخارطة العالمية، كوجهة للأعمال واستضافة الفعاليات المتخصصة ... وخلال 2025، واصل المركز ترسيخ مكانته، محققاً ناتجاً اقتصادياً قياسياً بلغ 25.03 مليار درهم بنمو سنوي 12 % من خلال استضافة أكثر من 108 فعاليات كبرى على مدار العام، استقطبت 2.18 مليون مشارك، من بينهم 947 ألف مشارك دولي ... تعكس هذه النتائج مكانة دبي مدينةً تجمع العالم، وتربط الاقتصادات، وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والنمو المستدام".