«التلال للأزياء» ومجلس ضاحية مويلح يكرمان 70 إماماً في الشارقة

نظّمت مؤسسة «التلال للأزياء»، بالتعاون مع مجلس ضاحية مويلح بإمارة الشارقة، مبادرة «نور المساجد» لتكريم أئمة المساجد في المنطقة، تقديراً لجهودهم المخلصة خلال شهر رمضان المبارك. وتم خلال الفعالية تكريم 70 إمام مسجد من ضاحية مويلح، وتقديم هدايا رمزية تعبر عن التقدير لمكانتهم ودورهم الروحي والاجتماعي، وسط أجواء احتفالية يسودها الاحترام والتقدير. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام مؤسسة «التلال للأزياء» بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم القيم التي تعزز روح الانتماء في المجتمع الإماراتي.

وقال ماجد محمد الجروان، رئيس مجموعة «التلال للأزياء»: نؤمن بأن للمؤسسات الوطنية دوراً أساسياً في تعزيز ثقافة التقدير والعطاء. وتكريم أئمة المساجد هو أقل ما يمكن أن نقدمه لمن نذروا أنفسهم لخدمة بيوت الله والمجتمع بروح من الإخلاص والتفاني.

من جانبه، قال خالد عبدالله الرابوي، رئيس مجلس ضاحية مويلح: نعتز بالتعاون مع شركة وطنية رائدة مثل «التلال للأزياء»، ونفخر بتكريم منارات النور في مجتمعنا. فالأئمة يمثلون قدوة في الكلمة والسلوك، وهذه المبادرة تعكس أهمية التقدير لدورهم وإبراز مكانتهم الرفيعه في نفوس أبناء المجتمع.

وتعد مؤسسة «التلال للأزياء» من أبرز الأسماء الإماراتية في مجال الأزياء الرجالية التقليدية، حيث تقدم تشكيلات متميزة من الكنادير والإكسسوارات والصنادل والمحافظ الجلدية والعطور الفاخرة، وتحرص على الجمع بين الأصالة والتجديد، إلى جانب التزامها الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية والوطنية الهادفة.