لطيفة بنت محمد تبدأ غداً زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى





تبدأ سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، غداً زيارة إلى مملكة السويد، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

تأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد، وما تشهده من تعاون متزايد في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بما يعزز جسور التواصل المؤسسي ويدعم بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدى الجانبين.

وتجري سموّها خلال الزيارة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في السويد حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية.