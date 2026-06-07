حمدان بن محمد: سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تسجل أعلى أداء بتاريخها في 2025

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، التي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي.

وقال سموه خلال العام الماضي، سجلت "دييز" أعلى أداء في تاريخها بوصول قيمة تجارتها غير النفطية إلى 491 مليار درهم، بنمو استثنائي بلغ 46% مقارنة بعام 2024، لترفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى 16% .

وأكد سموه أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الأساس الذي تنطلق منه هذه الإنجازات النوعية والنتائج الاستثنائية التي تحققها مختلف القطاعات الحيوية في دبي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": اطلعت اليوم على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، التي تضم المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي. خلال العام الماضي، سجلت "دييز" أعلى أداء في تاريخها بوصول قيمة تجارتها غير النفطية إلى 491 مليار درهم، بنمو استثنائي بلغ 46% مقارنة بعام 2024، لترفع مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية إلى 16% ... رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي الأساس الذي تنطلق منه هذه الإنجازات النوعية والنتائج الاستثنائية التي تحققها مختلف القطاعات الحيوية في دبي، ونشيد بجهود فريق "دييز" بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ونثق بقدرتهم على مواصلة تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.