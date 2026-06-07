وفد من "مصدر" يزور "الشراع" أطول وأضخم وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والوفد المرافق له، في مبنى "الشراع" – المقر الرئيسي الجديد للهيئة بمنطقة الجداف، والذي يُعدّ تحفة معمارية، وأطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة على مستوى العالم.

وتجوّل وفد "مصدر" في أرجاء المبنى، واطّلع على أبرز مؤشرات الأداء العالمية للهيئة، وأهم ملامح "الشراع" الذي يُجسّد مفهوماً مبتكراً للمباني المستدامة، قائماً على دمج الحلول الذكية ضمن منظومة إدراكية متكاملة تُفكّر وتستشعر وتتفاعل، مما جعله الأذكى بين المباني الحكومية عالمياً، عبر توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.

كما اطلع الوفد على النظام الإدراكي الذي يمتاز به "الشراع" ويربط جميع الأنظمة التشغيلية بتزامن تام، مدعوماً بأكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي لرصد البيانات البيئية والتشغيلية لحظة بلحظة، وأكثر من 1500 نقطة وصول لاسلكية، وأكثر من 3200 جهاز شبكي، تُولّد أكثر من 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، مما يعزز التكامل التشغيلي ويرفع كفاءة الأداء.

يهدف "الشراع" إلى وضع معيار عالمي جديد للمباني إيجابية الطاقة، التي تُنتج طاقة نظيفة تفوق استهلاكها، وتوفير بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام. كما يُجسّد المبنى التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ بدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، عبر رفع كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، والمسرّعة في التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة.

يمتد المبنى على 19 طابقاً، بالإضافة إلى الطابق الأرضي والطابق السفلي (السرداب)، بمساحة مبنية تزيد عن مليوني قدم مربع. صُمم المبنى للحصول على شهادة "الريادة في الطاقة والتصميم البيئي"(LEED) البلاتينية، ومطابقة معايير نظام "ويل"(WELL) بالفئة الذهبية، وهو المعيار العالمي لتعزيز صحة ورفاهية شاغلي المباني. وبهذا، يُقدّم "الشراع" نموذجاً عالمياً رائداً لمباني المستقبل التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي، وكفاءة استخدام الموارد، والاستدامة، وجودة الحياة.