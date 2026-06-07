شرطة أبوظبي تحذر من الروابط والصفحات المزيفة في محركات البحث

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي «الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية» من الروابط الوهمية والإعلانات المضللة التي قد تظهر في نتائج محركات البحث، والتي يستخدمها المحتالون لاستدراج المستخدمين إلى مواقع مزيفة وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية.

ودعت الجمهور إلى التأكد من صحة المواقع الإلكترونية واستخدام التطبيقات والمنصات الرسمية فقط عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو مشاركة البيانات الحساسة.

وأكدت أهمية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية والممارسات المشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626 أو من خلال الرسائل النصية 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، للمساهمة في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع .