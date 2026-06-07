مكتوم بن محمد: في الإمارات تقاس الإنجازات بما نبنيه للأجيال القادمة من رفاه وريادة عالمية

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025، والذي يوثق حصاد عامٍ من الإنجازات ومسيرةً متواصلة من تطوير السياسات المالية وتعزيز الاستدامة وترسيخ تنافسية الإمارات على الساحة العالمية، مؤكدا أن الإنجازات في الإمارات، تقاس باستدامتها وبما نبنيه للأجيال القادمة في المستقبل من فرص ورفاه وريادة عالمية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اطّلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025، والذي يوثق حصاد عامٍ من الإنجازات ومسيرةً متواصلة من تطوير السياسات المالية وتعزيز الاستدامة وترسيخ تنافسية الإمارات على الساحة العالمية".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "التقرير يعكس عاماً استثنائياً شهد خطوات استراتيجية لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير المنظومة الضريبية، وتنفيذ 9 مزادات لصكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 9.9 مليارات درهم، إضافةً إلى إطلاق مبادرة "كوادر الإمارات العالمية" لتمكين الشباب الإماراتيين من العمل في منظمات ومؤسسات مالية إقليمية ودولية".

وأكد سموه: "في الإمارات، تقاس الإنجازات باستدامتها وبما نبنيه للأجيال القادمة في المستقبل من فرص ورفاه وريادة عالمية".