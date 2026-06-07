"طرق دبي" تُنجز 90% من مشروع تطوير الجسر المؤدي لمداخل ومخارج منطقة دبي هاربر

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90% من مشروع تنفيذ جسر بطول 1500 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، يوفّر مدخلاً ومخرجاً مباشراً بين شارع الشيخ زايد ومنطقة دبي هاربر، إحدى أبرز الوجهات البحرية والسياحية الحديثة في الإمارة، التي تضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة شبكة الطرق وتواكب النمو العمراني والسياحي المتسارع، الذي تشهده دبي، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى الربط مع المشاريع التطويرية الحيوية ومناطق الجذب الرئيسة.

وحققت الشركة المنفذة للمشروع تقدّماً في الأعمال الإنشائية، حيث انتهت من أعمال القواعد والأعمدة والحواجز الخرسانية بنسبة كبيرة، ويعمل في المشروع 1400 مهندس وعامل، موزعين على 12 فريق عمل، وبلغ إجمالي ساعات العمل المنفّذة أكثر من 4 ملايين ساعة عمل منذ انطلاقه، مع تحقيق أعلى مؤشرات السلامة المهنية، وتجاوزت كمية الخرسانة المستخدمة في الجسر 45 ألف متر مكعب، فيما بلغت كمية الحديد 8273 طناً، ووِفقاً للبرنامج الزمني، سيَجري افتتاح الحركة المرورية عبر الجسر للقادمين من شارع الشيخ زايد (من جهتي ديرة وجبل علي)، باتجاه دبي هاربر، في يونيو الجاري، وسيشهد شهر يوليو المقبل افتتاح الحركة المرورية على الجسر الجديد من دبي هاربر باتجاه شارع النسيم، وكذلك الحركة المرورية من الجسر الجديد بالاتجاه المؤدي إلى تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع شارع النسيم.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنفيذ المشروع، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم النمو العمراني والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده دبي، كما يأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير شبكة طرق متكاملة ومترابطة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية لدعم النمو المستقبلي في مختلف المناطق الحيوية، مشيراً إلى أن المشروع، يُعدّ نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتكامل بين مشاريع الطرق والتطوير الحضري، من خلال التعاون والتنسيق مع شركة شمال القابضة، بما يسهم في توفير حلول مرورية مستدامة تدعم سهولة الوصول إلى منطقة دبي هاربر، إحدى أبرز الوجهات البحرية والسياحية الحديثة في الإمارة، وترتقي بكفاءة التنقّل وجودة الحياة للسكان والزوار، انسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها المدينة الأفضل للحياة والعيش والعمل في العالم".

خفض زمن الرحلة

وأضاف معاليه: "يشهد المشروع تقدّماً متسارعاً في وتيرة سير العمل، حيث بلغت نسبة الإنجاز 90%، ويتضمن تنفيذ جسر بطول 1500 متر وبسعة مسارين في كل اتجاه، يبدأ من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، وعبوراً فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصولاً إلى شارع دبي هاربر، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، كما يتضمن المشروع تنفيذ أعمال تطوير وتحسينات سطحية على أربعة تقاطعات رئيسة على امتداد مسار الجسر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة الربط مع المنطقة. وسيسهم المشروع، عند افتتاحه، في خفض زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية من وإلى دبي هاربر والمناطق المحيطة بها".

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشمال القابضة: "يُعدّ هذا الجسر معلمًا بارزاً في مسيرة تطوّر دبي هاربر، وشاهداً على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الوثيق مع هيئة الطرق والمواصلات. إن تعزيز الترابط والتواصل يمثّل ركيزةً أساسية لبناء وجهات متميزة، وسيؤدي هذا المشروع دوراً محورياً في دعم النمو المتواصل لدبي هاربر بوصفه أحد أبرز الأحياء البحرية الساحلية على مستوى المنطقة. في شمال، نستثمر بمنظور بعيد المدى، مُركِّزين على الفرص، التي تُولِّد قيمة دائمة وتُسهم في رسم ملامح مستقبل المدينة. ويعكس اكتمال هذا الجسر هذا الالتزام الراسخ، إذ يُعزز هذه الوجهة اليوم ويُساهم في صياغة فصلها القادم لسنوات مقبلة".

دبي هاربر

تُجدر الإشارة إلى أن دبي هاربر ينفرد بموقعه المتميّز بين جزيرتي "بلوواترز" و"نخلة جميرا"، وعلى مقربة من أشهر معالم دبي كبرج العرب، ويحتضن العديد من خيارات المعيشة والتسوق والترفيه. ويجري حالياً تنفيذ مشروع تطويري يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر، يشتمل على مجمّع سكني يحتضن 24 برجاً وحوالي 7500 شقة سكنية.