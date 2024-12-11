رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينافاسو بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة النقيب إبراهيم تراوري رئيس المرحلة الانتقالية رئيس بوركينا فاسو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ريمتالبا جان ايمانويل ويدراوغو رئيس وزراء بوركينا فاسو.