محاكم دبي تحصد جائزة دولية عن منصة "إفصاح"

فازت محاكم دبي بجائزة الابتكار الدولي "International Innovation Awards"، عن فئة الخدمات والحلول، وذلك عن منصتها الرقمية "إفصاح"، خلال حفل أقيم في ماليزيا.

وتجسد الجائزة اعترافًا دوليًا بجهود محاكم دبي في تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي وترسيخ مكانة الإمارة كمدينة ذكية ومركز عالمي للتميز القضائي، وتأتي المنصة في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها دبي لتحقيق رؤيتها المستقبلية.

وتسلّم الجائزة عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة تقنية المعلومات في محاكم دبي، الذي مثّل المحاكم في الحفل، ضمن المحاكم قدمت حلولًا رائدة في مجال الخدمات القضائية.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن الجائزة تُبرز التزام محاكم دبي بتقديم خدمات مبتكرة ترتكز على التكنولوجيا. وقال إن منصة “إفصاح” تمثل رؤيتنا لتحقيق قضاء عادل وسريع، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار،وهذا الإنجاز يعكس التزامنا المستمر بمواكبة التطور الرقمي وتقديم خدمات ذكية تلبي تطلعات المتعاملين.

من جانبه، أوضح القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، أن منصة "إفصاح" تحقق قفزة نوعية في تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية وتتيح الوصول المباشر للمعلومات المالية للمدينين عبر التكامل مع الجهات المعنية، مما يسرّع عمليات الحجز والتنفيذ ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين، إضافة إلى تقليل التكاليف الإدارية وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى دورها في آليات العمل القضائي من خلال أتمتة العمليات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة.

وبدوره، أكد الحمادي أن منصة "إفصاح" تجسد رؤية محاكم دبي في تحقيق عدالة ناجزة باستخدام التكنولوجيا، وتعد نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية"، ويعد فوزها بالجائزة خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية دبي في جعل التكنولوجيا محورًا رئيسيًا في جميع المجالات، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميز والابتكار.