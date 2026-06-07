دبي تستكشف تقنيات الإطفاء الذكية بمعرض في ألمانيا

واطّلع الفريق خبير راشد ثاني المطروشي والوفد المرافق له خلال جولتهم في أروقة المعرض، على أحدث جيل من مركبات الإطفاء والإنقاذ المجهزة بالكامل، والمعدات الميدانية المتطورة، وأنظمة الاتصالات والتحكم الذكية، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الافتراضية والبيانات الضخمة المستخدمة في دعم إدارة الحوادث، ورفع كفاءة محاكاة عمليات التدريب وتطوير مهارات فرق الطوارئ الميدانية.
وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز الريادة العالمية في مؤشرات السلامة العامة.
وأشار إلى أن معرض «INTERSCHUTZ» يمثل منصة دولية رائدة لاستعراض الحلول المستقبلية والممارسات المبتكرة في قطاع الإطفاء والإنقاذ، مؤكداً أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة العملياتية لرفع كفاءة الاستجابة والتعامل مع مختلف أنواع الأزمات والكوارث.