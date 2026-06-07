دبي تستكشف تقنيات الإطفاء الذكية بمعرض في ألمانيا

زار وفد من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، برئاسة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام، معرض «INTERSCHUTZ 2026» الدولي المتخصص في مجالات الدفاع المدني والإطفاء والإنقاذ وإدارة الطوارئ والكوارث، الذي تُقام فعالياته في مدينة هانوفر بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدفاع المدني بدبي على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، والاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة التي تقدمها كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، بما يعزز الجاهزية ويرتقي بمنظومة استشراف مستقبل الإطفاء وحماية الأرواح والممتلكات، وفق أعلى معايير السلامة والاستجابة السريعة.

واطّلع الفريق خبير راشد ثاني المطروشي والوفد المرافق له خلال جولتهم في أروقة المعرض، على أحدث جيل من مركبات الإطفاء والإنقاذ المجهزة بالكامل، والمعدات الميدانية المتطورة، وأنظمة الاتصالات والتحكم الذكية، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الافتراضية والبيانات الضخمة المستخدمة في دعم إدارة الحوادث، ورفع كفاءة محاكاة عمليات التدريب وتطوير مهارات فرق الطوارئ الميدانية.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في مجال الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز الريادة العالمية في مؤشرات السلامة العامة.

وأشار إلى أن معرض «INTERSCHUTZ» يمثل منصة دولية رائدة لاستعراض الحلول المستقبلية والممارسات المبتكرة في قطاع الإطفاء والإنقاذ، مؤكداً أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة العملياتية لرفع كفاءة الاستجابة والتعامل مع مختلف أنواع الأزمات والكوارث.