طقس الإمارات غداً صحو نهاراً ورطب ليلاً





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:46 والمد الثاني عند الساعة 04:33 والجزرالأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 02:11 والجزر الأول عند الساعة 21:05 والجزر الثاني عند الساعة 08:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 90 30

دبي 40 27 85 35

الشارقة 41 28 85 25

عجمان 38 28 85 25

أم القيوين 38 26 80 25

رأس الخيمة 41 29 80 25

الفجيرة 39 31 85 40

العـين 45 27 55 20

ليوا 43 26 75 20

الرويس 41 27 85 30

السلع 42 30 80 25

دلـمـا 38 30 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 80 30

أبوموسى 37 28 80 30.