"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"سلال" توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ "برنامج الوصول إلى مركز الابتكار الغذائي في الإمارات"

وقعت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وشركة "سلال" للغذاء والتكنولوجيا مذكرة تفاهم حول "برنامج الوصول إلى مركز الابتكار الغذائي في الإمارات"، وذلك خلال الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي التي عقدت ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي استضافته أبوظبي في نوفمبر الماضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وشهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة توقيع مذكرة التفاهم في أبوظبي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وسالمين العامري الرئيس التنفيذي لشركة "سلال"، إلى توثيق التعاون بين الجانبين بما يساهم في تحقيق أهداف مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، الذي تأسس بالتعاون بين مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والمنتدى الاقتصادي العالمي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، العام الماضي، في ترسيخ الممارسات المستدامة في قطاع الأغذية.

وجاء تأسيس "مركز الابتكار الغذائي في الإمارات"، في سياق جهود "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع، ودعم المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً، وسعيها لإحداث تحولات مستقبلية نوعية في توفير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي.

ويسعى برنامج الوصول إلى مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، إلى تمكين المبتكرين في مجال الأغذية والزراعة من خلال تزويدهم بالموارد والاتصالات اللازمة لتحقيق النجاح، ويعمل البرنامج على إنشاء نظام دعم قوي، ما يضمن حصول المبتكرين على التمويل والإرشاد والموارد التكنولوجية وفرص التعاون مع شركاء النظام البيئي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمركز.

برامج نوعية

وأكد الدكتور فوزان الخالدي أن مؤسسة المبادرات تواصل إطلاق البرامج النوعية لتطوير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي، لتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأقل حظاً حول العالم، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مركز الابتكار الغذائي في الإمارات من خلال توفير البيئة النموذجية لتنفيذ الأفكار الجديدة وترسيخ الممارسات المستدامة في قطاع الأغذية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء.

وقال: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة (سلال) للغذاء والتكنولوجيا، بشأن برنامج الوصول إلى مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، في إطار تفعيل خطط وبرامج المركز، ورفده بالكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق مستهدفاته في استدامة الغذاء وحماية البيئة، ونتطلع من خلال هذا التعاون مع (سلال) إلى تحقيق انطلاقة جديدة في عمله عبر استفادته من الخبرات التي تمتلكها الشركة في قطاع الأغذية الزراعية، وتنويع مصادر الغذاء، وهو ما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات".

من جانبه، قال سالمين العامري : " يسعدنا الإعلان عن شراكة سلال مع مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، وهي شراكة تؤكد التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار في قطاع الأغذية الزراعية. ومن خلال واحة الابتكار التابعة لسلال، نسعى إلى إنشاء منصة ديناميكية تعزز الحلول المتقدمة التي تعالج التحديات والفرص الفريدة في الزراعة بدولة الإمارات".

وأضاف: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو دمج الخبرات والتقنيات والابتكار لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة. وبالتعاون مع مركز الابتكار الغذائي في الإمارات، سنعمل على دفع عجلة تطوير وتبني الممارسات المتقدمة، مما يتيح للمزارعين المحليين ورواد الأعمال والمبتكرين تشكيل مستقبل النظام البيئي للأغذية الزراعية في المنطقة. في سلال، نؤمن بأن التعاون هو أساس التقدم. وتمثل هذه الشراكة فصلاً جديدًا في تسريع الابتكار وبناء نظام غذائي مرن ومستدام لدولة الإمارات".

تدريب عملي

وتؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة متقدمة من التعاون، تتيح لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات استثمار الإمكانات التي توفرها "واحة الابتكار" التابعة لشركة "سلال"، من خلال مساحة مخصصة للمركز تعرض بشكل بارز المواد الترويجية والإعلامية في منطقة رئيسية داخل "واحة الابتكار".

وتساعد "سلال" في تنظيم برامج للتدريب العملي للمبتكرين الطامحين لاكتساب الخبرة العملية، داخل "واحة الابتكار"، وتسهيل تنفيذ مشاريع تجريبية سنوياً، إضافة إلى دعم مشاريع تجريبية سنوياً، ما يمكن المبتكرين من تطوير وعرض حلول قابلة للتطوير بالتعاون مع موارد وخبرات شركة "سلال".

وستنضم "سلال" بموجب مذكرة التفاهم، إلى مجلس القيادة لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات.

وبحسب مذكرة التفاهم، ينسق مركز الابتكار الغذائي في الإمارات مع "سلال" لاختيار قائمة المبتكرين بما يتماشى مع أهداف برنامج الوصول إلى مركز الابتكار الغذائي في دولة الإمارات، كما تساعد مؤسسة المبادرات المبتكرين في تحديد مصادر التمويل المحتملة دون تقديم دعم مالي مباشر، إضافة إلى توليها الترويج لبرنامج الوصول إلى مركز الابتكار الغذائي في الإمارات على المستويين الوطني والدولي، بهدف التعريف به على أوسع نطاق واستقطاب المبتكرين في مجالي الغذاء والزراعة.

يذكر أن الأسبوع العالمي للغذاء قدم برنامجاً شاملاً ضم معارض ومؤتمرات متخصصة، بما في ذلك الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور 2024، إضافة إلى الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي، والدورة الأولى لمنصة أبوظبي للقهوة، وعدد كبير من الفعاليات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية.

واستضافت القمة العالمية للأمن الغذائي 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من كبار المختصين بملفات الأمن الغذائي حول العالم، إضافة إلى خبراء وأكاديميين بارزين، ناقشوا أثناء القمة تحديات الأمن الغذائي من خلال الابتكار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.