منصور بن زايد: الإمارات تواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة

إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في كورنيش القواسم برأس الخيمة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه في منصة «إكس» بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي. وبيّن سموه أن الإمارات ستواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

حيث دوّن سموه: «في اليوم العالمي للبيئة، نفخر بما حققته الإمارات من إنجازات نوعية في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والحفاظ على التنوع البيولوجي، ونواصل العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

أحمد بن سعيد: ملتزمون بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني

كما أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن ‏الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «الاستثمار في البيئة هو استثمار في المستقبل، ‏من خلال محمية دبي الصحراوية، نلتزم بحماية إرثنا الطبيعي والحفاظ على تنوعه البيولوجي الغني باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتنا، ‏وفي يوم البيئة العالمي، نحمي معاً طبيعة دبي لنفخر بمشاركتها مع الأجيال المقبلة».

وام أحمد بن سعود خلال إطلاق «إصبعيات الشعري»

في إطار آخر شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، صباح أمس، فعالية إطلاق «إصبعيات سمك الشعري» في مياه كورنيش القواسم، والتي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة بالتعاون مع جلف أكوا كالتشر، تزامناً مع الاحتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الـ 5 من يونيو من كل عام.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود، أن هذه المبادرة تجسد اهتمام إمارة رأس الخيمة المتواصل بحماية الثروة السمكية وتنمية المخزون البحري، وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في الحفاظ على البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن رأس الخيمة تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية ودعم التنوع البيولوجي، من خلال تبني مبادرات وبرامج نوعية تسهم في الحفاظ على الأنواع المحلية وتعزيز قدرتها على التكاثر والنمو في موائلها الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، أن إطلاق صغار أسماك الشعري يجسد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تنمية الثروة السمكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة المخزون السمكي بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق التوازن البيئي.

حلول

إلى ذلك واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي ترسيخ دورها في دعم الجهود المحلية والعالمية لحماية البيئة، من خلال منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعد اليوم العالمي للبيئة مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، انطلاقاً من مسؤوليتنا المشتركة تجاه الكوكب الذي نعيش عليه.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نؤمن بأن دورنا يتجاوز توفير خدمات الكهرباء والمياه، ليشمل قيادة مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال الابتكار وتبني أحدث الحلول والتقنيات النظيفة.

وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نعمل وفق نموذج متكامل يجعل من الاستدامة محوراً رئيسياً في جميع خططنا ومشاريعنا ومبادراتنا، من خلال الاستثمار في مشاريع رائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير حلول مبتكرة تدعم تحقيق الحياد الكربوني».

وأضاف معالي الطاير: «البيئة والموارد الطبيعية أمانة في أعناقنا جميعاً، وكل خطوة نتخذها نحو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير الشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، تمثل تجسيداً حقيقياً لمسؤوليتنا المشتركة في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً واستدامة لنا ولأجيالنا القادمة».

وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تلتزم بالامتثال الكامل لأعلى المعايير والمواصفات المحلية والاتحادية والدولية في جميع مشاريعها وأعمالها، بما يرسخ منظومة بيئية متكاملة تحمي الموارد الطبيعية، وتحدّ من الهدر، وتحافظ على التنوع البيولوجي.