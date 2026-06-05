شرطة دبي تحرر 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق

كشفت شرطة دبي عن تسجيل 4504 مخالفات تجاوز من ناحية كتف الطريق منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعرقل حركة مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها الإنسانية.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تجاوز المركبات من ناحية كتف الطريق يمثل سلوكًا متهورًا قد يؤدي إلى حوادث جسيمة، لاسيما في أوقات الازدحام أو على الطرق السريعة، موضحًا أن هذا التصرف لا يعكس فقط عدم التزام السائق بالقانون، بل يُظهر استهتارًا بأرواح الآخرين.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن كتف الطريق لم يُخصص للمناورة أو التجاوز، وإنما يُستخدم للحالات الطارئة وتوقف المركبات المتعطلة بشكل آمن، إضافة إلى ضمان انسيابية حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة للوصول إلى مواقع الحوادث والبلاغات بالسرعة المطلوبة.

وأوضح أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق، لاسيما في حال وجود مركبات متوقفة بسبب عطل فني أو أشخاص يقفون بجانب مركباتهم طلباً للمساعدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث دهس أو تصادمات مفاجئة نتيجة عدم توقع وجود مركبات تسير في هذا المسار. وأضاف أن هذا السلوك يربك حركة السير ويقلل من كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، وقد يتسبب في تأخير وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المصابين، بما ينعكس سلباً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن هناك تعاوناً كبيراً من أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات عبر تطبيق شرطة دبي أو من خلال خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901، الأمر الذي يسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والحد من الممارسات الخاطئة على الطرق.

وفيما يتعلق بالإحصاءات، قال العميد جمعة بن سويدان، إن شهر فبراير سجل أعلى عدد من المخالفات بواقع 1638 مخالفة، تلاه شهر يناير بـ 1379 مخالفة، ثم شهر مارس بـ 676 مخالفة، فيما سجل شهر مايو 482 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات في شهر أبريل 329 مخالفة.

ولفت إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب على مخالفة التجاوز من كتف الطريق بغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تسجيل 6 نقاط مرورية على رخصة القيادة.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية والتحلي بالصبر أثناء الازدحامات المرورية، مؤكداً أن دقائق قليلة قد لا تستحق المخاطرة بالأرواح أو التسبب في إعاقة مركبات الطوارئ عن أداء واجبها، مشدداً على أن شرطة دبي ستواصل جهودها التوعوية والرقابية لرصد وضبط هذه المخالفة حفاظاً على أمن وسلامة مستخدمي الطريق.