دبي.. "الشرطة السياحية" تكرم سائقاً لأمانته في تسليم 10 آلاف درهم إلى سائح

كرمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، سائق سيارة أجرة، تقديراً لأمانته ونزاهته ومسارعته بالتوجه إلى مطار دبي الدولي، لتسليم مبلغ 10 آلاف درهم إلى سائح، وذلك قبل موعد إقلاع رحلة عودته لموطنه.

وكرم المقدم محمد عبدالرحمن مدير إدارة الشرطة السياحية، بحضور النقيب أحمد محمد المهيري رئيس قسم إسعاد السياح في إدارة الشرطة السياحية، السائق جيوفرى ايزرا اوموس، مُشيداً بأمانته وحرصه على المُسارعة في تسليم المبلغ المالي إلى السائح قبل فوات موعد رحلته.

وتعود التفاصيل إلى أن السائح استقل سيارة الأجرة إلى المطار من أجل المغادرة ونظراً لمسارعته في اللحاق برحلته، نسي حقيبة صغيرة في السيارة تحتوي على المبلغ المالي وبعض المقتنيات، فسارع إلى الاتصال بإدارة الشرطة السياحية من أجل محاولة مساعدته في استرداد الحقيبة والمبلغ المالي قبل مواعد إقلاع رحلته.

على الفور، باشرت الشرطة السياحية في اتخاذ إجراءاتها وتعرفت إلى هوية السائق وتواصلت معه، فرد سريعاً بأن الحقيبة في السيارة فعلاً وفيها المبلغ المالي، ثم عاد مُسرعاً إلى المطار وسلم المبلغ إلى الشرطة السياحية التي بدورها سلمتها إلى السائح، فيما أثنى السائح على مستوى الأمانة في إمارة دبي.