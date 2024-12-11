«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطرود الغذائية للأيتام والعائلات النازحة في غزة

تواصل دولة الإمارات جهودها الإغاثية في قطاع غزة ضمن حملة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع، وإغاثة العائلات النازحة وتوفير مقومات الحياة لها.

وشملت المساعدات الإغاثية الأخيرة توزيع طرود إغاثية لصالح الأيتام في جنوب القطاع، إضافة إلى تقديم الوجبات والطرود الغذائية للعائلات النازحة، للتخفيف عنها وطأة الجوع والمعاناة، ومحاولة توفير الطعام والمواد الأساسية العاجلة، في ظل حالة العجز في الغذاء وارتفاع أسعارها في الأسواق.

تأتي هذه المبادرة كجزء من المساعي الرامية لتخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجاً، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الحصار المستمر والأوضاع الاقتصادية المتردية.

وتضمنت الطرود الإغاثية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات الضرورية اليومية التي تلبي احتياجات الأيتام وأسرهم.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم العاجل والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة التي تعاني من انعدام الاستقرار المعيشي.