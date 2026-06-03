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15 يونيو عطلة رأس السنة الهجرية للدوائر الحكومية في الشارقة

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وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة أن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ستكون، يوم الاثنين، الموافق 15 يونيو الجاري، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري، واستثنت الدائرة من القرار الموظفين العاملين بنظام المناوبات، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

ورفعت دائرة الموارد البشرية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.